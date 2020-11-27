Опрос: 69% россиян считают решающей роль России в карабахском урегулировании

Более 90% россиян знают или слышали о конфликте в Нагорном Карабахе, 69% из них считают, что ситуацию удалось урегулировать благодаря участию России, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение».

Фонд собирал мнения граждан в ходе Всероссийского телефонного опроса с 20 по 22 ноября. Свою точку зрения на карабахский конфликт высказали 1000 респондентов, статистическая погрешность не более 3,8%.

По данным опроса, 49% респондентов знают о вооружённом конфликте на Южном Кавказе, а 42% — слышали о нём.

Среди этих респондентов о введённом недавно режиме прекращения огня знают 48% опрошенных, 32% граждан что-то об этом слышали, 12% респондентов ничего не знали о текущей ситуации.

Победителем вооружённого противостояния нельзя назвать ни одну сторону, считают 58% опрошенных, 14% граждан посчитали победителем Азербайджан, 1% респондентов полагает, что победа осталась за Арменией. Затруднились дать ответ 19% опрошенных.

Большинство граждан уверены, что карабахский конфликт удалось урегулировать благодаря участию российской стороны: так считают 69% респондентов. О том, что Россия не сыграла решающей роли, заявили 12% опрошенных. Затруднились дать оценку роли страны 10% граждан. При этом 57% этих респондентов положительно относятся ко вводу российских миротворцев в Карабах.

Те же 57% опрошенных считают, что влияние России на Кавказе усилилось после урегулирования ситуации, и лишь 10% полагают, что оно стало слабее.

Среди аргументов в пользу возросшего влияния страны граждане называли остановку Россией военных действий между Арменией и Азербайджаном, возможность с помощью миротворческих сил укрепить присутствие в регионе, возросший авторитет России на международной арене.

Респонденты, посчитавшие российское влияние ослабшим, аргументировали это нестабильной ситуацией в Карабахе и значительным влиянием Турции на регион.

