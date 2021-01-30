Около 82,5 тысяч внедорожников Lexus и Toyota в России оказались опасными

«Отзыву подлежат 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время. Причина отзыва транспортных средств: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе», — сообщают в ведомстве.

Последствиями конструктивной ошибки может стать короткое замыкание и перегрев или даже возгорание.

Компания-изготовитель намерена бесплатно заменить форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные, сообщают в Росстандарте.

Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН связал повышенный спрос на продукцию автопрома с общей экономической ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, падения нефти и рубля.

«В России традиционно спрос не спадает на очень дешёвые и очень дорогие машины», - отметил эксперт.

