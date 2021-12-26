Около 8 тысяч домов в Ульяновской области остались без электричества из-за непогоды
Почти 20 населенных пунктов в Ульяновской области оказались без электроэнергии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление министерства по чрезвычайным ситуациям по региону.
Это произошло из-за метели и сильного ветра. Всего без электроэнергии находятся 7 тыс. 616 домов, в которых проживают 16 тыс. 470 человек, из них 3 тыс. 200 детей.
Для устранения аварии задействованы 80 человек и 26 единиц техники.
Напомним, в ночь на 24 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло возгорание электрической проводки и задымление, были отключены четыре котла. Власти объявили режим ЧС республиканского уровня.
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