Около 8 тысяч домов в Ульяновской области остались без электричества из-за непогоды

Это произошло из-за метели и сильного ветра. Всего без электроэнергии находятся 7 тыс. 616 домов, в которых проживают 16 тыс. 470 человек, из них 3 тыс. 200 детей.

Для устранения аварии задействованы 80 человек и 26 единиц техники.

Напомним, в ночь на 24 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло возгорание электрической проводки и задымление, были отключены четыре котла. Власти объявили режим ЧС республиканского уровня.

