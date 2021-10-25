Часть Сочи осталась без света из-за аварии
Авария произошла на линии электросетей в Хостинском районе Сочи, в результате чего местные жители остались без электричества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городских электросетей.
Отмечается, что кабельные линии были повреждены строительной техникой. По данным агентства, подачи электричества прекратилась в дома на 10 улицах.
В настоящее время специалисты работают над устранением последствий аварий. Восстановить электроснабжение планируется до 5 утра 26 октября.
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