Около 70% врачей в Москве прошли вакцинацию
Около 70% сотрудников медицинской сферы в Москве прошли вакцинацию от коронавируса, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Она отметила, что врачи сталкиваются с опасным вирусом каждый день, поэтому знают, насколько важно защититься самим и оградить от угрозы окружающих. «Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом», — добавила Ракова.
Она подчеркнула, что к 14 июля привились почти 70% сотрудников. Среди них работники больниц, поликлиник и скорой помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
- Около 70% врачей в Москве прошли вакцинацию
- Россияне назвали минимальный доход для сведения концов с концами
- Треть россиян проведет отпуск дома
- ВОЗ: Штамм коронавируса «дельта» обнаружен в 111 странах
- Министр спорта рассказал о назначении тренера сборной России по футболу
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Стало известно, когда выплатят деньги на школьников
- В аэропорте США началась эвакуация людей
- В МИДе объяснили контакты Москвы с талибами
- Россия построит новую погранзаставу в Таджикистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru