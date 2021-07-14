Около 70% врачей в Москве прошли вакцинацию

Она отметила, что врачи сталкиваются с опасным вирусом каждый день, поэтому знают, насколько важно защититься самим и оградить от угрозы окружающих. «Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом», — добавила Ракова.

Она подчеркнула, что к 14 июля привились почти 70% сотрудников. Среди них работники больниц, поликлиник и скорой помощи.

