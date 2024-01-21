Около 60 предприятий приняли участие в проекте «Открой#Моспром» в 2023 году

Экспозиции проекта «Открой#Моспром» проводятся в столице с 2019 года. Фотовыставки позволяют большому числу москвичей познакомиться с работой высокотехнологичных предприятий города. Более чем на 4 тысяч ах фабрик и заводов сегодня работают свыше 720 тысяч человек. На этих предприятиях производят от продуктов питания до инновационных роботизированных систем и комплектующих для самолетов.



«За время работы проекта мы организовали свыше 30 фотовыставок, участниками которых стали более 120 предприятий. В 2023 году провели три экспозиции, где представили снимки около 60 производств», – рассказал Владислав Овчинский.



Экспозиция «Московская промышленность создает будущее страны» была посвящена работе высокотехнологичных производств в Москве - их треть от всех действующих предприятий города. Благодаря роботизированным механизмам и искусственному интеллекту на таких предприятиях выпускают инновационную продукцию и товары ежедневного пользования.



Фотовыставка на Страстном бульваре показала, как современную столичную промышленность видят дети, чьи родители работают на фабриках и заводах.



Все снимки, факты и интересные истории с фотовыставок размещены в соответствующем разделе на сайте проекта «Открой#Моспром».

