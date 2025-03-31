В Свердловской области мужчина погиб при взрыве газа на заправке
Хлопок газовоздушной смеси произошел на газозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области, погиб человек. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 30 марта. Известно, что здание заправочной станции не эксплуатировалось. По предварительной информации, причиной хлопка могло стать скопление газов в подвальном помещении.
«В результате происшествия погиб сотрудник станции 1972 года рождения», - указали в прокуратуре.
Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее взрыв прогремел в квартире дома в поселке Красногорский Челябинской области, погиб один человек, трое пострадали, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru