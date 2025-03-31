Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $3150
31 марта 202509:05
Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Comex.
На торгах фьючерс на драгоценный металл взлетел выше $3150 за тройскую унцию. В 08:54 мск цена на золото достигла $3151,3.
На минувшей неделе фьючерсы подорожали до рекордных $3100,4.
Между тем основатель инвесткомпании SharesPro Денис Астафьев в беседе с RT заявил, что золото растет в периоды снижения ставок ФРС. По словам эксперта, из-за ослабления доллара драгметалл становится более привлекательным активом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru