Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $3150

Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Comex.

На торгах фьючерс на драгоценный металл взлетел выше $3150 за тройскую унцию. В 08:54 мск цена на золото достигла $3151,3.

На минувшей неделе фьючерсы подорожали до рекордных $3100,4.

Между тем основатель инвесткомпании SharesPro Денис Астафьев в беседе с RT заявил, что золото растет в периоды снижения ставок ФРС. По словам эксперта, из-за ослабления доллара драгметалл становится более привлекательным активом.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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