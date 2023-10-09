Посвященная фармацевтике выставка открылась на Школьной улице в Москве
В Москве на Школьной улице открылась фотовыставка, посвященная фармацевтической промышленности, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Выставка проходит в рамках месяца промышленности. Посетить экспозицию и посмотреть на фотоснимки лучших московских фармпредприятий жители и гости столицы могут до 31 октября. Овчинский отметил, что в фармацевтической отрасли задействованы больше 90 предприятий Москвы. Все они производят антибиотики, обезболивающие, лекарства от сахарного диабета и для профилактики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и многие другие важные препараты. В прошлом году в столице появился фармацевтический кластер, который, по словам главы департамента, обеспечивает отрасли активное развитие.
«В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление и разместили фотоснимки ведущих высокотехнологичных фармзаводов города. В проекте приняли участие 11 компаний», – уточнил Овчинский.
Одним из участников является самое крупное фармпредприятие в России - «Эндофарм. Также на фотовыставке можно ознакомиться с фотографиями с завода «Амедарт», на котором производят жизненно необходимые лекарства и многое другое. Экспозиция состоит из более 30 различных фотографий, на которых запечатлены процессы разработки лекарств, непосредственно их производства на конвейерах и так далее.
Фотовыставки о работе предприятий Москвы проводятся в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года.
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