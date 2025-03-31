Пушилин: Разминирование аэропорта Донецка начнут весной
Разминирование территории аэропорта в Донецке начнут этой весной. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
«Это связано и с погодными условиями - есть нормативы, согласно которым запланирована данная работа: осмотр, разминирование, и дальше уже работа специалистов», - пояснил политик.
Как отметил Пушилин, в этом году намечены только предварительные подготовительные работы, восстановительных работ не планируется. По словам главы ДНР, следует определиться, что делать со взлетной полосой, предстоит провести ряд экспертиз.
«Нужно разобрать завалы от старых сооружений... Необходима работа строителей, чтобы понять, как это будет, предложить варианты, как будет выглядеть аэропорт и прочее», - добавил Пушилин.
Ранее стало известно, что в ДНР школы и детские сады вернутся к очной форме и полному дню работы с 31 марта, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru