«Мастер» со Стэйтемом стал лидером кинопроката в РФ и СНГ за выходные
Фильм режиссера Дэвида Эйра «Мастер» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
Боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли вышел на экраны 27 марта. За 27-30 марта фильм заработал 146,7 млн рублей.
Вторым в рейтинге лидеров проката стала картина Владимира Кондаурова «Пальма 2». В фильме о приключениях семьи Лазаревых, собаки Пальмы и медвежонка Мансура снимались Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева и другие. Лента собрала 134,5 млн рублей.
Третью строчку самых популярных фильмов в кинотеатрах заняла семейная комедия Дмитрия Суворова «Ждун». Картина, в которой сыграли в том числе Виктор Хориняк, Юлия Александровна, Андрей Андреев, заработала 92 млн рублей за уикенд.
Между тем Минпросвещения России подготовило для школьников список из фильмов и мультфильмов для семейного и внеурочного просмотра, в него вошли более 400 картин, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru