В Госдуме рассмотрят законопроект о защите от навязывания платных допуслуг

Госдума продолжит рассмотрение законопроекта, защищающего россиян от излишних трат при навязывании платных дополнительных услуг. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Многие сообщали, что часто сталкиваются с подобным: при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, покупке пакетов связи и подписок и т.д.», - написал политик в Telegram-канале.

Госдума предлагает осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг, работ за отдельную плату только с согласия потребителя, запретить их навязывание до заключения договора о приобретении, предоставить гражданам право заявлять о требовании возврата денег за допуслуги, предоставленные без согласия, и удовлетворять требования в течение трех дней. Также необходимо исключить автоматическое проставление отметок о согласии на приобретение дополнительных товаров или услуг и не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на их приобретение.

Володин подчеркнул, что важно защитить россиян от излишних трат, пресечь попытки манипулирования и принуждения к ненужным покупкам. Госдума намерена рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.

Между тем в нижней палате одобрили законопроект о заочных судах за преступления против безопасности РФ, совершенных из-за границы, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаВячеслав Володин

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