Около 50 пассажиров не смогли вылететь из Тбилиси в Москву из-за замены борта

Около 50 пассажиров не смогли вылететь из Тбилисского международного аэропорта в Москву в результате смены судна авиакомпании Red Wings. Об этом сообщают РИА Новости.

В Хабаровске самолет вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота

По информации сотрудника аэропорта, всех пассажиров перераспределят на альтернативные рейсы, и в течение дня они смогут отправиться в Москву.

В социальных сетях появилась информация о том, что задержка произошла с рейсом авиакомпании Red Wings, запланированным на 13:50 по направлению в Москву. Среди ожидающих вылета находятся около 20 граждан России.

Представители Red Wings подтвердили, что компания скорректировала расписание полетов. Вместо запланированного борта на маршрут рейса WZ-560 было направлено воздушное судно меньшей вместимости. Пассажирам предоставили несколько вариантов решения сложившейся ситуации: полный возврат стоимости билетов без удержания комиссий и штрафов, возможность переоформления на другие даты или вылет из альтернативных городов Грузии. Те, кто откажется от предложенных опций, смогут улететь более поздними рейсами.

В компании также отметили, что на месте работают представители авиаперевозчика для оказания всех необходимых услуг пассажирам.

Ранее в Хабаровске самолет вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетТбилисиГрузия

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