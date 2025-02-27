В Хабаровске самолет вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
Самолет вернулся на стоянку в аэропорту Хабаровска из-за ухудшения самочувствия пилота. Об этом заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, 25 февраля во время подготовки к взлету следующего из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре самолета DHC-8 резко ухудшилось самочувствие второго пилота.
«Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа», - указали в прокуратуре.
Специалисты проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и оценят подготовку экипажа к вылету.
Ранее летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, у лайнера отказала система радиолокации.
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