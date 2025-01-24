Около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу в 2024 году

Он также добавил, что еще 40 тысяч человек вступили в добровольческие формирования.

По словам Медведева, темпы набора на контракт надо сохранить в 2025 году.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от призыва на срочную службу добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, напоминает RT.

