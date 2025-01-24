Около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу в 2024 году
24 января 202514:45
Около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу в прошлом году, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он также добавил, что еще 40 тысяч человек вступили в добровольческие формирования.
По словам Медведева, темпы набора на контракт надо сохранить в 2025 году.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от призыва на срочную службу добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru