В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей

Он уточнил, что мера будет действовать по 31 декабря 2025 года при заключении контракта сроком на один год и более.

Также Паслер отметил, что контрактникам выплачивается федеральная единовременная выплата 400 тысяч рублей.

Ранее власти Марий Эл увеличили единовременную выплату для добровольцев, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, с 1,4 до 1,8 миллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



