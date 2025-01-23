В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение увеличить до 2 млн рублей единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт с Минобороны России с 1 января 2025 года. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что мера будет действовать по 31 декабря 2025 года при заключении контракта сроком на один год и более.

Также Паслер отметил, что контрактникам выплачивается федеральная единовременная выплата 400 тысяч рублей.

Ранее власти Марий Эл увеличили единовременную выплату для добровольцев, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, с 1,4 до 1,8 миллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВоеннослужащиеОренбургская Область

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