Около 450 нарушений выявили на шахтах в Кузбассе при проверках

Прокуроры, специалисты госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора и органов исполнительной власти в период с 26 по 29 ноября проверили 31 шахту в Кузбассе, пишут Известия.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен 1 протест и объявлено 2 предостережения», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В частности, в ходе проверок были выявлены нарушения в сферах промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемые заключены под стражу, пишет Газета.ру.

