Около 450 нарушений выявили на шахтах в Кузбассе при проверках

Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выявила 449 нарушений на шахтах в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Прокуроры, специалисты госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора и органов исполнительной власти в период с 26 по 29 ноября проверили 31 шахту в Кузбассе, пишут Известия.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен 1 протест и объявлено 2 предостережения», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В частности, в ходе проверок были выявлены нарушения в сферах промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемые заключены под стражу, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
ТЕГИ:ПроверкаШахтыГенпрокуратураКемеровская Область
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