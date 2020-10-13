Около 40% сотрудников СК перейдут на удаленный режим работы

Согласно поручению Бастрыкина, в первую очередь переход на дистанционный режим коснется сотрудников ведомства старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Меры приняты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому работодатели на территории мегаполиса, обязаны перевести с 5 октября по 28 октября на "удаленку" не менее 30% работников.

Работодатели каждую неделю должны будут передавать номера телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, перешедших в онлайн режим. Столичные власти заявляют, что это необходимо для общего контроля за ситуацией.

