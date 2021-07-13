Около 29 млн человек привились от коронавируса в России
Более 28,6 миллиона граждан России уже сделали прививку от коронавируса. Такую цифру вакцинации озвучила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елена Ежлова.
При этом она подчеркнула, что темпы вакцинации в регионах разнятся. «Есть и аутсайдеры, есть и лидеры», - заметила Ежлова, выступая на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
Замглавы Ропотребнадзора также уточнила, что тестирование на COVID-19 по стране проводят около 1100 лабораторий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru