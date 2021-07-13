Около 29 млн человек привились от коронавируса в России

Более 28,6 миллиона граждан России уже сделали прививку от коронавируса. Такую цифру вакцинации озвучила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елена Ежлова.

При этом она подчеркнула, что темпы вакцинации в регионах разнятся. «Есть и аутсайдеры, есть и лидеры», - заметила Ежлова, выступая на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Замглавы Ропотребнадзора также уточнила, что тестирование на COVID-19 по стране проводят около 1100 лабораторий.

