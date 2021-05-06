Около 24 тысяч жителей Набережных Челнов остались без электричества

В 21:18 произошло отключение комплексной трансформаторной подстанции. Сигнал о происшествии поступил спасателям.

В результате частично без электроэнергии остались жители Автозаводского района города. Кроме домов авария затронула школы, детские сады, поликлиники.

Ранее в Дагестане в результате аварии 79 821 человек остался без света.

Под отключение попали более 16 тысяч домов в 54 населенных пунктов.



