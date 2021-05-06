Около 24 тысяч жителей Набережных Челнов остались без электричества
Около 24 тысяч жителей Набережных Челнов остались без электроэнергии из-за аварии, сообщает «РЕН ТВ»
В 21:18 произошло отключение комплексной трансформаторной подстанции. Сигнал о происшествии поступил спасателям.
В результате частично без электроэнергии остались жители Автозаводского района города. Кроме домов авария затронула школы, детские сады, поликлиники.
Ранее в Дагестане в результате аварии 79 821 человек остался без света.
Под отключение попали более 16 тысяч домов в 54 населенных пунктов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- Около 24 тысяч жителей Набережных Челнов остались без электричества
- В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»
- В Мехико назвали предварительную причину обрушения моста
- В Испании зафиксировано 11 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
- СК возбудил дело после обнаружения тела блогерши в лесу под Екатеринбургом
- В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 6 мая
- ВОЗ сообщила о более 721 тыс. случаев COVID-19 в мире за сутки
- В центре Чумакова заявили, что вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19
- G7 призвала Москву принять меры по деэскалации на украинских границах и в Крыму
- В РФ облегчат условия заключения в СИЗО к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru