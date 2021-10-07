Около 1,7 млрд рублей направят на восстановление прав обманутых дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства выплатить компенсацию или достроит дома для более 900 обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что речь идет о семи регионах России – Московская, Волгоградская, Челябинская и Омская области, Пермский край, республики Коми и Башкортостан.

Также сообщается, что будут достроены семь проблемных объектов.

Ранее юрист дал совет, как не стать обманутым дольщиком: нужно проверить проектную декларацию и документацию на строительство дома. Согласно закону, объект должен быть согласован администрацией района, в котором он находится. Кроме того, земля должна быть в собственности, а застройщику должно быть выдано разрешение на строительство.

