Около 1,7 млрд рублей направят на восстановление прав обманутых дольщиков
Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства выплатить компенсацию или достроит дома для более 900 обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе фонда.
Отмечается, что речь идет о семи регионах России – Московская, Волгоградская, Челябинская и Омская области, Пермский край, республики Коми и Башкортостан.
Также сообщается, что будут достроены семь проблемных объектов.
Ранее юрист дал совет, как не стать обманутым дольщиком: нужно проверить проектную декларацию и документацию на строительство дома. Согласно закону, объект должен быть согласован администрацией района, в котором он находится. Кроме того, земля должна быть в собственности, а застройщику должно быть выдано разрешение на строительство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Около 1,7 млрд рублей направят на восстановление прав обманутых дольщиков
- Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку
- В Узбекистане запустили производство вакцины «Спутник V»
- Сачкову официально предъявили госизмену
- В России за сутки выявили максимум новых случаев COVID-19 с начала года
- В Сербии надеются на энергопоставки из России по «благоприятным» ценам
- Последний пострадавший при стрельбе в университете выписан из больницы Перми
- Заседание московского формата по Афганистану пройдет 20 октября
- Избившие мужчину в московском метро угрожали полицейским ножом
- Эрдоган в день рождения Путина обсудил с ним отношения РФ и Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru