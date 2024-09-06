Около 1,5 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму
Около 1,5 миллиона избирателей приняли участие в московских выборах по состоянию на 17 часов, голосование идёт в штатном режиме. Об этом проинформировал Общественный штаб по наблюдению за выборами в российской столице.
Там отметили, что большинство проголосовавших осуществили своё избирательное право в дистанционном электронном режиме. Глава штаба Вадим Ковалев напомнил, что москвичи имеют возможность воспользоваться всеми доступными на сегодня способами волеизъявления: онлайн и на участках. Во втором случае можно проголосовать посредством электронных терминалов или бумажным бюллетенем.
В столице проходят выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также района Куркино. Голосование будет идти три дня – 6, 7 и 8 сентября.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», бумажным бюллетенем могут проголосовать только подавшие заявление избиратели – исключительно на избирательном участке по месту постоянной регистрации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телеведущая Яна Чурикова назвала ответственных артистов в России
- Суд отправил под домашний арест зампреда правительства Ивановской области
- Электричка и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге
- Дуров: Количество платных подписчиков Telegram достигло 10 миллионов
- Феминистка Маршенкулова пополнила список иноагентов
- Матч сборных России и Таиланда могут отменить из-за тайфуна
- Бакальчук: Заявление «Яндекса» подтвердило верность объединения Wildberries и Russ
- СК предъявил обвинение в получении взятки генерал-майору Муминджанову
- Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов
- Российский суд заочно приговорил иноагента Мунтяна к восьми годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru