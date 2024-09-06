Около 1,5 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Около 1,5 миллиона избирателей приняли участие в московских выборах по состоянию на 17 часов, голосование идёт в штатном режиме. Об этом проинформировал Общественный штаб по наблюдению за выборами в российской столице.

Там отметили, что большинство проголосовавших осуществили своё избирательное право в дистанционном электронном режиме. Глава штаба Вадим Ковалев напомнил, что москвичи имеют возможность воспользоваться всеми доступными на сегодня способами волеизъявления: онлайн и на участках. Во втором случае можно проголосовать посредством электронных терминалов или бумажным бюллетенем.

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

В столице проходят выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также района Куркино. Голосование будет идти три дня – 6, 7 и 8 сентября.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», бумажным бюллетенем могут проголосовать только подавшие заявление избиратели – исключительно на избирательном участке по месту постоянной регистрации.

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Фото: mos.ru
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