Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы.
По его словам, уже не первый год он выбирает для этого дистанционное электронное голосование.
«Убедился, что система электронного голосования работает штатно... Проголосовать онлайн можно до 20:00 8 сентября», – написал градоначальник.
Он напомнил, что кроме депутатов Мосгордумы жители столицы также выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что столичная система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru