Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы.

Толстой допустил понижение возрастной планки для участия в выборах

По его словам, уже не первый год он выбирает для этого дистанционное электронное голосование.

«Убедился, что система электронного голосования работает штатно... Проголосовать онлайн можно до 20:00 8 сентября», – написал градоначальник.

Он напомнил, что кроме депутатов Мосгордумы жители столицы также выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что столичная система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры