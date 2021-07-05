Около 100 домовладений подтоплены из-за ливней в Крыму
Сильные ливни, прошедшие 4 июля в Крыму, подтопили около 100 домовладений в Бахчисарайском районе, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова.
Среди пострадавших сел - Куйбышево, Соколиное, Голубинка. В настоящее время ситуация в районе начинает стабилизироваться, уровень воды в реках падает.
Ранее сообщалось о 60 подтопленных жилых домах.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил об учащении неблагоприятных климатических изменений.
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