Около 100 домовладений подтоплены из-за ливней в Крыму

Сильные ливни, прошедшие 4 июля в Крыму, подтопили около 100 домовладений в Бахчисарайском районе, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова.

В Крыму вода уходит из подтопленных районов

Среди пострадавших сел - Куйбышево, Соколиное, Голубинка. В настоящее время ситуация в районе начинает стабилизироваться, уровень воды в реках падает.

Ранее сообщалось о 60 подтопленных жилых домах.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил об учащении неблагоприятных климатических изменений.

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