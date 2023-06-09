«Страшный зверь»: Из-за потепления акулы-убийцы могут мигрировать в Черное море
Профессор Сергей Леонтьев напомнил читателям НСН, что этот хищник за миллионы лет эволюции отточил навыки охоты до совершенства.
Кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев рассказал читателям НСН об особенностях поведения хищных акул, допустил их появление на российских курортах, а также назвал две вещи, которые могут спасти жизнь при встрече с хищником.
Власти Египта после нападения акулы на россиянина в Хургаде ввели двухдневный запрет на купания, снорклинг, дайвинг, рыбалку и прочие морские активности. В соцсетях в тот же день разлетелись кадры с пойманной акулой, однако пока непонятно, та ли рыба убила российского туриста в водах Красного моря.
«Если это была тигровая акула, то это очень опасно. Рыба не стайная, это одиночный хищник. В годы, когда этот вид дает всплеск численности, их можно увидеть в довольно большом количестве на ограниченной территории. Это страшный зверь. Она охотится на морских млекопитающих, моржей, тюленей. Что ей человек? Она моржа может поймать, какие проблемы будут с человеком? Несколько лет назад на острове Реюньон дала всплеск бычья акула – запретили купаться на пять лет. Там было очень много нападений, жрали даже собак», - рассказал Леонтьев.
Профессор допустил, что глобальное потепление может привести к миграции агрессивных видов акул в воды российских курортных зон.
«Есть основания полагать, поскольку климат меняется в сторону потепления, и такие опасные виды проникли не то что во Владивосток, они уже плавают у берегов Курил. В наших водах была зарегистрирована даже Белая акула. А эта акула-людоед. Когда вы слышите, что она появилась у пляжа, лучше вообще к берегу не подходить, не то чтобы в воду заходить», - заявил он.
Собеседник не удивился произошедшему накануне в популярном египетском курорте, ведь акула находится в среде своего естественного обитания, и охотится там, где чует еду.
«В тропической зоне акулы нападали на человека и в двух метрах от берега, где глубина, грубо говоря, по пояс. Само по себе появление акул на мелководье не является чем-то выходящим за рамки. Они охотятся там, где есть пища. Чувствуют белок, кровь, пищевые отходы», - отметил Леонтьев.
Эксперт напомнил, что акула за миллионы лет эволюции идеально отточила навыки убийства, поэтому, оказавшись лицом к лицу с агрессивно настроенным хищником, у человека практически нет шансов выжить.
«В свое время мы работали по заказу министерств с французами и американцами, результатом стало создание набора спасения спасательных шлюпок. В него вошли электрошокер и разного рода химические вещества с общим названием репеллент, то есть отпугиватель. Они создают облако в воде. Акулы не любят запахи. Набор в спасательных шлюпках наверняка есть до сих пор, но разве турист, который приехал в Хургаду, повезет с собой химикаты или шокер? Человек, который заходит в воду, беззащитен. Здесь нужно понимать, что акула существует миллионы лет, она старше динозавров. На период эволюции она настолько приспособилась к охоте и убийству, что с ней лучше не встречаться», - рассказал профессор.
Позднее пойманная египтянами акула была передана в лабораторию для исследования и получения информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По итогам работы министерство окружающей среды Египта выступит с отчетом.
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