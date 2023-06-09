«Страшный зверь»: Из-за потепления акулы-убийцы могут мигрировать в Черное море

Кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев рассказал читателям НСН об особенностях поведения хищных акул, допустил их появление на российских курортах, а также назвал две вещи, которые могут спасти жизнь при встрече с хищником.

Власти Египта после нападения акулы на россиянина в Хургаде ввели двухдневный запрет на купания, снорклинг, дайвинг, рыбалку и прочие морские активности. В соцсетях в тот же день разлетелись кадры с пойманной акулой, однако пока непонятно, та ли рыба убила российского туриста в водах Красного моря.