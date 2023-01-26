SHAMAN срезал дреды в новом клипе «Исповедь»

Как отметил певец, композиция «Исповедь» — это его диалог с Богом.

«Я откровенно пою о том, что у меня на душе. Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать», — написал артист в описании к клипу.

По сюжету SHAMAN проходит через толпу, а затем оказывается в церкви посреди заснеженного поля. Артист падает на колени перед священником, протягивая ему ножницы, и служитель церкви срезает дреды певца.

В начале января SHAMAN выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в госпитале Подольска.

