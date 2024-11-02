Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС, если в регионе «неспокойная обстановка», Росстандарт утвердил соответствующие поправки в ГОСТ.

В обычных условиях у охранников должны быть при себе наручники и резиновые палки, сейчас нет никаких официальных требований по этому пункту, а новые требования вступят в силу с 1 января 2025 года, передают «Известия». Также сотрудники должны будут иметь документы о прохождении «дополнительной физической подготовки».

«Привлечь Росгвардию!»: Почему школьная охрана и металлоискатели не спасают от ЧП

Привлекать к охране школ необходимо Росгвардию, так как один охранник и одна рамка-металлодетектор не защитит учеников от вооруженного нападения, заявил ранее эксперт по комплексной безопасности Союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов.

По его словам, сегодня охрана в школу набирается по принципу самой дешевой. Организация прохода учеников тоже всегда формируется по самому дешевому варианту. При этом охранник один, он же не робот, он может отойти, отвернуться, что в случае ЧС чревато последствиями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
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