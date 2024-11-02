Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС, если в регионе «неспокойная обстановка», Росстандарт утвердил соответствующие поправки в ГОСТ.

В обычных условиях у охранников должны быть при себе наручники и резиновые палки, сейчас нет никаких официальных требований по этому пункту, а новые требования вступят в силу с 1 января 2025 года, передают «Известия». Также сотрудники должны будут иметь документы о прохождении «дополнительной физической подготовки».