Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС
Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС, если в регионе «неспокойная обстановка», Росстандарт утвердил соответствующие поправки в ГОСТ.
В обычных условиях у охранников должны быть при себе наручники и резиновые палки, сейчас нет никаких официальных требований по этому пункту, а новые требования вступят в силу с 1 января 2025 года, передают «Известия». Также сотрудники должны будут иметь документы о прохождении «дополнительной физической подготовки».
Привлекать к охране школ необходимо Росгвардию, так как один охранник и одна рамка-металлодетектор не защитит учеников от вооруженного нападения, заявил ранее эксперт по комплексной безопасности Союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов.
По его словам, сегодня охрана в школу набирается по принципу самой дешевой. Организация прохода учеников тоже всегда формируется по самому дешевому варианту. При этом охранник один, он же не робот, он может отойти, отвернуться, что в случае ЧС чревато последствиями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru