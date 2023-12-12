Охрана всех школ в РФ сотрудниками Росгвардии обойдется в 600 млрд рублей в год

Советник директора Росгвардии Игорь Пышкин заявил, что вопрос об охране силами ведомства всех российских учебных заведений прорабатывался ещё два года назад, сообщает ТАСС.

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По его словам, для этого Росгвардии потребуется порядка 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии, а также около 600 млрд рублей ежегодно, однако это будет тяжело для бюджета.

«Совершенно очевидно, что в той ситуации, в которой мы были два года назад и сейчас, - это большая нагрузка на бюджет, и проблематично это обеспечить даже в течение какого-то времени», - указал он.

Пышкин добавил, что в настоящее время у образовательных учреждений «есть сотрудник ЧОП, есть рамка и есть тревожная кнопка».

Ранее сотрудники Росгвардии задержали возле школы №16 в Иркутске мужчину, который неадекватно себя вёл. Задержанного передали врачам скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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