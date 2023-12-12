Охрана всех школ в РФ сотрудниками Росгвардии обойдется в 600 млрд рублей в год
Советник директора Росгвардии Игорь Пышкин заявил, что вопрос об охране силами ведомства всех российских учебных заведений прорабатывался ещё два года назад, сообщает ТАСС.
По его словам, для этого Росгвардии потребуется порядка 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии, а также около 600 млрд рублей ежегодно, однако это будет тяжело для бюджета.
«Совершенно очевидно, что в той ситуации, в которой мы были два года назад и сейчас, - это большая нагрузка на бюджет, и проблематично это обеспечить даже в течение какого-то времени», - указал он.
Пышкин добавил, что в настоящее время у образовательных учреждений «есть сотрудник ЧОП, есть рамка и есть тревожная кнопка».
Ранее сотрудники Росгвардии задержали возле школы №16 в Иркутске мужчину, который неадекватно себя вёл. Задержанного передали врачам скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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