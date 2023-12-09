Следком возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве

Инцидент произошёл на улице Твардовского. Во время конфликта росгвардейцев ранили из травматического оружия. Стрелявший скрылся, однако позже был задержан.

«Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц», - сказано в сообщении.

Ранее после стрельбы в брянской гимназии №5 в отношении должностных лиц образовательного учреждения было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

