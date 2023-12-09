Следком возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве
Уголовное дело было возбуждено по факту ранения двух сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.
Инцидент произошёл на улице Твардовского. Во время конфликта росгвардейцев ранили из травматического оружия. Стрелявший скрылся, однако позже был задержан.
«Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц», - сказано в сообщении.
Ранее после стрельбы в брянской гимназии №5 в отношении должностных лиц образовательного учреждения было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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