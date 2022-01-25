Охотовед назвал причину нашествия кабанов на Мытищи

«Видно, там, где они обитали, подкормка слабо налажена. И они пошли искать корма», – объяснил охотовед.

Кузенков предупредил, что, хотя кабаны редко первыми нападают на человека, гладить и подкармливать их не стоит.

«Они всё-таки должны бояться человека», – рассказал охотовед в беседе с «Радио 1».

По словам Кузенкова, сейчас кабанами должны заняться сотрудники Департамента охотничьего хозяйства: отогнать животных в лес и подкармливать.

Охотовед предупредил, что если не позаботиться подкормкой сейчас, весной может погибнуть до 80% молодняка.

Ранее жители Мытищ в микрорайоне Дружба заметили около 20 кабанов.

