Охотовед назвал причину нашествия кабанов на Мытищи
Дикие кабаны стали приходить на окраину Мытищ из-за нехватки еды в лесу. Об этом рассказал охотовед Валерий Кузенков.
Кузенков отметил, что в этом году очень морозная снежная зима, что мешает кабанам находить пищу.
«Видно, там, где они обитали, подкормка слабо налажена. И они пошли искать корма», – объяснил охотовед.
Кузенков предупредил, что, хотя кабаны редко первыми нападают на человека, гладить и подкармливать их не стоит.
«Они всё-таки должны бояться человека», – рассказал охотовед в беседе с «Радио 1».
По словам Кузенкова, сейчас кабанами должны заняться сотрудники Департамента охотничьего хозяйства: отогнать животных в лес и подкармливать.
Охотовед предупредил, что если не позаботиться подкормкой сейчас, весной может погибнуть до 80% молодняка.
Ранее жители Мытищ в микрорайоне Дружба заметили около 20 кабанов.
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