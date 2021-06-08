В Мытищах ловят сбежавшего медведя
8 июня 202119:12
В подмосковных Мытищах в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» замечен бурый медведь, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.
Камеры видео наблюдения сняли на видео бегущего медведя.
По данным РИА Новости, медведь сбежал с территории частного гольф-клуба, и сейчас ведутся его поиски.
Жителей Мытищ предупреждают о возможной опасности и советуют им не гулять в указанном районе.
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8 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru