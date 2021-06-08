В Мытищах ловят сбежавшего медведя

В подмосковных Мытищах в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» замечен бурый медведь, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

Камеры видео наблюдения сняли на видео бегущего медведя.

По данным РИА Новости, медведь сбежал с территории частного гольф-клуба, и сейчас ведутся его поиски.

Жителей Мытищ предупреждают о возможной опасности и советуют им не гулять в указанном районе.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МытищиМедведиПодмосковье
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