Охлобыстин заявил о «двоих погибших» в аварии с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал нашумевшее ДТП со своим коллегой Михаилом Ефремовым, по вине которого погиб другой водитель. Артист заявил, что в этом ЧП «погибло два человека».
«Погибло два человека —Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того, и у другого есть семьи», - написал Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте», добавив, что родственники обоих в этой истории не должны страдать из-за ненависти, разжигаемой СМИ.
Ефремов, по словам Охлобыстина, «не благочестивый разбойник и тем паче не Христос». «Миша — заблудшая овца, точнее — пьяный баран, несущийся напролом», - добавил Охлобыстин, отметив, что парадокс состоит в том, что именно таким его и любили.
Ефремов вечером 8 июня сел пьяным за рулем и протаранил автомобильный фургон на встречной полосе в центре Москвы. От полученных травм водитель-курьер «Лады» скончался в больнице.
Против Ефремова возбуждено уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом в крови артиста нашли не только следы алкоголя, но и наркотиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru