Охлобыстин подверг критике ведущую за призыв «не рожать рабов»
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал заявление телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая в своем Instagram предлагала россиянкам "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА Новости.
В своей публикации Водонаева заявила, что "презирает" тех граждан, которые не имеют достаточного дохода, но при этом имеют много детей. Как считает телеведущая, в России могут себе позволить нескольких детей либо весьма состоятельные, либо недостаточно образованные люди. Кроме того, Водонаева выступила с критикой запрета абортов и высказала мнение, что ребенка не стоит заводить только из-за желания, так как в России низкий уровень социальной поддержки семей. Водонаева также написала, что не может представить, "как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка" с доходом в "две среднестатистические зарплаты".
Комментируя заявление Водонаевой, Охлобыстин назвал ее "дамой с пониженной социальной ответственностью". Его также оскорбил оборот "то государство" по отношению к России, который Водонаева использовала в публикации.
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