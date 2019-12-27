Охлобыстин подверг критике ведущую за призыв «не рожать рабов»

В своей публикации Водонаева заявила, что "презирает" тех граждан, которые не имеют достаточного дохода, но при этом имеют много детей. Как считает телеведущая, в России могут себе позволить нескольких детей либо весьма состоятельные, либо недостаточно образованные люди. Кроме того, Водонаева выступила с критикой запрета абортов и высказала мнение, что ребенка не стоит заводить только из-за желания, так как в России низкий уровень социальной поддержки семей. Водонаева также написала, что не может представить, "как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка" с доходом в "две среднестатистические зарплаты".

Комментируя заявление Водонаевой, Охлобыстин назвал ее "дамой с пониженной социальной ответственностью". Его также оскорбил оборот "то государство" по отношению к России, который Водонаева использовала в публикации.