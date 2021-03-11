«Ох, рано встает охрана». Лоза предложил готовый гимн для ФСО

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко заявил, что пишет музыку для гимна Федеральной службы охраны (ФСО). Текстом же займется поэт-песенник Александр Шаганов. Как отметил Матвиенко, пока никаких утвержденных вариантов музыкальной композиции нет.

Певец Юрий Лоза в эфире НСН усомнился, что кому-то захочется петь гимн ФСО.

«Я думаю, что у ФСО появились лишние деньги – что бы им себе гимн не заказать? Гимн есть у многих компаний. Но я не очень верю, что этот гимн кто-то будет петь по одной простой причине – обычно люди поют о том, что их трогает, о своем каком-то. В этой связи мне кажется, что особенно сложна задача Саши Шаганова. Матвиенко-то надо лишь музыку написать, она же не имеет политической окраски. Музыка и музыка, как назовете, так она и будет окрашена. Вообще есть замечательная песня «Ох, рано встает охрана», она уже написана и она великолепна. Лучше гимна я не знаю», - рассказал он.

По его словам, достаточно сложно написать гимн для ФСО, чтобы потом не было стыдно за текст.

«Конечно, деньги всем нужны, но написать что-то такое, за что потом тебе будет стыдно – я бы подумал. Здесь слишком мало материала, чтобы его можно было разворачивать. Не хочется же писать плакатные тексты про крепкие плечи и твердые кулаки, это как-то грустно», - говорит певец.

В начале года лишение российских спортсменов права выступать под флагом и гимном России вызвало бурные обсуждения о том, какую композицию выбрать на замену гимна для Олимпиады. Президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко на пресс-конференции НСН предложил третий вариант – песню «День Победы».

