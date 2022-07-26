«Ограничить контакты»: Врач перечислил основные симптомы чумы

Чума всегда начинается с лихорадки, поэтому при симптоме лучше сразу обратиться к врачу, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

«Любой пациент с лихорадкой, высокой температурой, конечно, должен находиться изначально дома, не выходить в коллективы. Дальше врач будет диагностировать. Чума начинается с лихорадки», - сказала она.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что при увеличенных лимфоузлах также нужно немедленно обратиться к специалисту.

«Если есть температура или увеличенный лимфатический узел, это в любом случае повод для обращения к врачу. Чума это, начинающий рак или даже сифилис – это уже следующий вопрос. Это два первых правила: обратиться к врачу и сократить количество своих контактов. В таком случае надо обратиться к инфекционисту», - добавил Продеус.

Случаи заболевания бубонной чумой периодически фиксируются в мире, но это единичные случаи, заявил ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.

