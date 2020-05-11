Ограничения в Тюменской области продлили до лета

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлён до 31 мая. Указ об этом опубликовал губернатор Александр Моор. В частности, до конца месяца будут действовать режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями.

Учащиеся школ из льготной категории будут обеспечены продуктовыми наборами до 31 мая. Деятельность предприятий розничной торговли, за исключением тех, которые работают сейчас, приостановлена до 18 мая, отмечает Ura.ru.

С сегодняшнего дня в области разрешены прогулки по улицам парами с соблюдением социальной дистанции. Заниматься физкультурой на открытом воздухе также можно, но здесь расстояние между занимающимися увеличивается с 1,5 до 5 метров.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим.

Между тем, в Свердловской области карантин продлили до 18 мая в соответствие с указом губернатора Евгения Куйвашева. Среди прочего, жители, которые передвигаются на работу, обязаны иметь при себе справку от работодателя. А билеты на межмуниципальные маршруты можно будет приобрести только по паспорту.

