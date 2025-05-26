Ограничения сняли в аэропорту Калуги

Отмечается, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

«Обращаем внимание, что в связи с ранее введенными ограничениями рейсы на 26.05.2025 года из (в) аэропорта «Калуга» будут выполняться с задержкой», - говорится в сообщении.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил «Радиоточке НСН», что план «Ковер»будут объявлять всё чаще из-за роста производственных мощностей Вооруженных сил Украины.