Ограничения сняли в аэропорту Калуги
В аэропорту Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
«Обращаем внимание, что в связи с ранее введенными ограничениями рейсы на 26.05.2025 года из (в) аэропорта «Калуга» будут выполняться с задержкой», - говорится в сообщении.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил «Радиоточке НСН», что план «Ковер»будут объявлять всё чаще из-за роста производственных мощностей Вооруженных сил Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ограничения сняли в аэропорту Калуги
- Клим Шипенко пока не планирует снимать продолжение фильма «Вызов»
- СМИ: США отказались передать Украине ЗРК Patriot бесплатно
- Мединский провел переговоры по Украине с главой МИД Турции
- Патрушев указал на стремительно нарастающие угрозы со стороны НАТО
- Мишустин потребовал обеспечить спутниковый интернет по всей РФ через два года
- Умер актер из «Черного океана» Виктор Галкин
- Военкор Сладков призвал не делать героями вернувшихся из плена солдат РФ
- «Просто дурачились»: Макрон объяснил «пощечину» жены
- На Шри-Ланке зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru