Ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА ввели в Москве

В документе говорится, что запрет распространяется на органы власти и подведомственным им организациям, а также СМИ, экстренные службы и иные организации и граждан.

На сайте московского правительства говорится, что запрещается публиковать подобную информацию до того, как она появится на ресурсах Минобороны РФ, на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также в соцсетях московского мэра.

«Ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы (при условии, что обращение не носит публичного характера)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для нарушителей запрета предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы призвали запретить СМИ публиковать детали ЧП в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».