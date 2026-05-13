Ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА ввели в Москве
В Москве с целью борьбы с фейками ввели ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников. Об этом со ссылкой на протокол антитеррористической комиссии города сообщает ТАСС.
В документе говорится, что запрет распространяется на органы власти и подведомственным им организациям, а также СМИ, экстренные службы и иные организации и граждан.
На сайте московского правительства говорится, что запрещается публиковать подобную информацию до того, как она появится на ресурсах Минобороны РФ, на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также в соцсетях московского мэра.
«Ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы (при условии, что обращение не носит публичного характера)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для нарушителей запрета предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей.
Ранее депутаты Госдумы призвали запретить СМИ публиковать детали ЧП в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
