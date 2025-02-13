Ограничения на полеты в Сочи сняты

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов и действовали до 20:07 мск.

В этот период девять рейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В аэропорту Сочи временно приостановили рейсы

Как уточнил представитель Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушных перевозок.

Временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи вводились в 18:31, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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