Ограничения на полеты в Сочи сняты

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов и действовали до 20:07 мск.

В этот период девять рейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы.