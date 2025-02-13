Ограничения на полеты в Сочи сняты
Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов и действовали до 20:07 мск.
В этот период девять рейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы.
Как уточнил представитель Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушных перевозок.
Временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи вводились в 18:31, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru