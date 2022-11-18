Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 27 ноября
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряде российских аэропортов до 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ограничения введены в 11 воздушных гаванях юга и центра страны, пишет RT. В частности, меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в федеральном агентстве.
Другие аэропорты страны работают штатно.
Ранее Росавиация ограничила полеты в некоторые регионы до 21 ноября, напоминает «Свободная пресса».
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