Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 27 ноября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряде российских аэропортов до 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СМИ: В аэропортах Москвы ввели повышенный уровень террористической угрозы

Ограничения введены в 11 воздушных гаванях юга и центра страны, пишет RT. В частности, меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в федеральном агентстве.

Другие аэропорты страны работают штатно.

Ранее Росавиация ограничила полеты в некоторые регионы до 21 ноября, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры