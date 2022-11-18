Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 27 ноября

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 27 ноября На Украине оценили ущерб от проведения специальной военной операции В России активизировался эпидпроцесс по ковиду, гриппу и другим ОРВИ Злоумышленники обокрали итальянскую виллу бизнесмена Тинькова Суд оправдал бывшего охранника, который испортил картину из коллекции Третьяковской галереи