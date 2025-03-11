Ограничения на полеты сняли в Шереметьево
Ограничения на полеты, введенные на фоне массированной атаки украинских дронов на Москву и Московскую область, сняли в столичной воздушной гавани Шереметьево. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Прием и выпуск рейсов был возобновлен в Шереметьево с 8:55, всего за время действия плана «Ковер» 18 судов ушли на запасные аэродромы.
Как свидетельствует онлайн-табло Шерметьево, больше 20 самолетов задерживаются на вылет, свыше 20 — на прилет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены около 20 автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru