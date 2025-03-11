Ограничения на полеты сняли в Шереметьево

Прием и выпуск рейсов был возобновлен в Шереметьево с 8:55, всего за время действия плана «Ковер» 18 судов ушли на запасные аэродромы.

Как свидетельствует онлайн-табло Шерметьево, больше 20 самолетов задерживаются на вылет, свыше 20 — на прилет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены около 20 автомобилей.

