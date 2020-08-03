Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области продлили до 10 августа
Власти Саратовской области объявили о продлении ранее введенных ограничений из-за коронавируса до 10 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по региону.
Таким образом, в регионе остаются под запретом массовые мероприятия, работа парков, торговых центров, бассейнов, кинотеатров. Деятельность разрешена спортивным клубам и местам общественного питания при соблюдении санитарных норм.
Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, в Саратовской области официально зарегистрировано 9 691 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 848 человек.
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