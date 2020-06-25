Ограничения из-за коронавируса в Орловской области продлили до 16 июля
Власти Орловской области продлили введенные из-за коронавируса ограничения в регионе до 16 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.
Отмечается, что при этом обязательное ношение маски в местах массового скопления людей на территории региона продлится до конца июля. Также по решению администрации открытие детских лагерей в регионе состоится позднее по согласованию с Роспотребнадзором.
По данным на 25 июня, в Орловской области зафиксировано 4318 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2575 человек, зарегистрирован 51 летальный исход.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru