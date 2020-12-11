Ограничения для людей старше 65 лет смягчили в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв смягчил коронавирусные ограничения для жителей Подмосковья старше 65 лет. Постановление главы региона опубликовано в пятницу на сайте регионального правительства.
Так, с 14 декабря власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Ранее самоизоляция для этих категорий граждан была обязательной.
При этом, согласно постановлению, социальные карты пожилых жителей Подмосковья и студенческие проездные останутся заблокированными до 12 января 2021 года.
Кроме того, до 12 января следующего года сохранится дистанционный режим обучения в вузах и колледжах Подмосковья, а также продолжит действовать ограничение на массовые мероприятия.
Всего в Московской области зарегистрировано 124 984 случая заболевания COVID-19, 88 329 человек выздоровели, 2 407 пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru