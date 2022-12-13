Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 21 декабря

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов до 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стало известно, когда откроется новый терминал аэропорта Сочи

Меры касаются 11 воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.

Другие аэропорты страны работают штатно, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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