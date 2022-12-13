Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 21 декабря

Зеленский предложил план по «ускорению наступления мира на Украине» В платежках за ЖКУ появится новая строка, сообщили СМИ Приговорившая Бута судья заявила, что не считает его террористом В ходе протестов в Перу погибли 7 человек, ранены почти 120 В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней елки