Стало известно, когда откроется новый терминал аэропорта Сочи
Новый терминал в аэропорту Сочи может заработать к 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александра Никонова.
По его словам, в 2023 завершится разработка мастер-плана, после чего начнется проектирование новой инфраструктуры. Инвестиции превысили 20 млрд рублей, большая часть - 15 млрд — пойдут на терминал и привокзальную площадь.
Ранее основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН предложил стимулировать поездки в Сочи и Крым на отдых за счет скидок на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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