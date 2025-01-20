В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Ограничения на работу аэропорта ввели до этого в Казани, а также в в аэропорту Нижнекамск (Бегишево).

Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, передает «Радиоточка НСН».

