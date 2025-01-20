В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации.

В официальном заявлении говорится, что меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.

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Ограничения на работу аэропорта ввели до этого в Казани, а также в в аэропорту Нижнекамск (Бегишево).

Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СамолетыАэропортИжевск

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