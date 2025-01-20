В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
20 января 202508:07
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации.
В официальном заявлении говорится, что меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.
Ограничения на работу аэропорта ввели до этого в Казани, а также в в аэропорту Нижнекамск (Бегишево).
Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
- В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%
- В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
- СМИ: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
- Над территорией России сбили 31 украинский беспилотник
- В Казани и Нижнекамске ограничили работу аэропортов
- Россия увеличила экспорт словарей и энциклопедий в Евросоюз
- СМИ: Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Казанью
- Трамп поручит создать систему ПРО «железный купол»
- Власти сообщили, как перевод денег незнакомцам может привести к ответственности
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru