Над территорией России сбили 31 украинский беспилотник

Более 30 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31... беспилотный летательный аппарат», — говорится в заявлении ведомства.

Так, 14 дронов сбили над Брянской областью, шесть – над Калужской, по три – над Белгородской и Курской, по два – над Рязанской и Орловской. Кроме того, один БПЛА уничтожили в Республике Татарстан.

Ранее ПВО ликвидировала два беспилотника ВСУ над Брянской и Белгородской областями, напоминает 360.ru.

