Над территорией России сбили 31 украинский беспилотник
20 января 202507:40
Более 30 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31... беспилотный летательный аппарат», — говорится в заявлении ведомства.
Так, 14 дронов сбили над Брянской областью, шесть – над Калужской, по три – над Белгородской и Курской, по два – над Рязанской и Орловской. Кроме того, один БПЛА уничтожили в Республике Татарстан.
Ранее ПВО ликвидировала два беспилотника ВСУ над Брянской и Белгородской областями, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России сбили 31 украинский беспилотник
- В Казани и Нижнекамске ограничили работу аэропортов
- Россия увеличила экспорт словарей и энциклопедий в Евросоюз
- СМИ: Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Казанью
- Трамп поручит создать систему ПРО «железный купол»
- Власти сообщили, как перевод денег незнакомцам может привести к ответственности
- Гренландия хочет взимать плату с проходящих через ее арктические воды судов
- СМИ: Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине
- СМИ: Семья отравившегося минералкой бизнесмена подала иск на 1,5 млрд рублей
- Израиль освободил 90 палестинских заключенных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru