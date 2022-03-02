Иностранные модные бренды перестанут доставлять в Россию

Зарубежные ритейлы The Outnet, Net-a-Porter, Mr Porter и Yoox, принадлежащие компании Yoox Net-a-Porter Group, приостановили доставку товаров модных брендов в Россию. Об этом говорится на официальных сайтах организаций.

Отмечается, что выполнение заказов для российских пользователей приостановлено на неопределенный срок.

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Ранее о приостановлении продаж в России объявили компании Apple и Nike. На главной странице российского сайта спортивных товаров написано, что сейчас организация не может гарантировать доставку в РФ, а для покупки продукции бренда следует обратиться в ближайший магазин Nike. При выборе товара на сайте Apple сообщается, что продукция недоступна.

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