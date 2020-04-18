«Офицеры России» оценили дополнительные меры борьбы с коронавирусом

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что вовремя предпринятые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции меры позволили избежать в Москве эпидемиологического коллапса.

«Современный мир столкнулся с такой проблемой впервые, во многих странах и городах складывается ситуация разной тяжести. Но принятые правительством Москвы меры показали свою эффективность, это очевидно», - отметил он.

По словам Сергея Липового, сегодня население Москвы можно разделить на три категории. Критерием служит их отношение и их поведение в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

«Первая - ответственные и законопослушные граждане, которые добросовестно соблюдают режим самоизоляции или карантина, выходят только в магазин за продуктами или аптеку. Вторая - те, кто по профессиональному долгу находятся на служебном или трудовом посту, кто лечит, обеспечивает общественную безопасность или бесперебойную работу различных городских структур. И третья - разгильдяи и саботажники, нарушающие введённые ограничения, которым плевать на происходящее в Москве и стране, на судьбы других людей», - подчеркнул он.

Именно из-за тех, кто безответственно относится к условиям самоизоляции приходится ужесточать меры по сдерживанию распространения инфекции.

По данным на 18 апреля, в Москве коронавирусной инфекцией заразились 20 754 человек, 1 679 выздоровели, 148 умерло.





